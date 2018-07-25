Вашингтон, 25 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Финансовая помощь, твиты и бахвальство не спасут потерянную ценность урожая для американских фермеров, написал в своем микроблоге сенатор Дик Дурбин, комментируя сообщение Washington Post о намерении Белого дома выделить 12 млрд долларов на помощь фермерам, пострадавшим от торговой войны. Издание сообщает, что финансовая помощь призвана поддержать фермеров, которые столкнулись с повышением тарифов со стороны Китая, Мексики и других стран, введших сборы на продукцию США в ответ на новые тарифы Дональда Трампа на импортируемую сталь и алюминий.

Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Разорившиеся фермеры

По мнению Дурбина, планируемая мера не защитит перед миром репутацию фермеров как надежных продавцов.

Сенатор от Иллинойса применяет к президентской торговой войне метафору «выжженной земли» и указывает, как много она поставила на карту для его штата и сельского хозяйства.

«Соевые фермеры в Иллинойсе говорят мне, что с начала президентской торговой войны они видели, как стоимость их урожая упала на 20%. Объявление торговой войны миру, а не истинным плохим акторам, оставляет много сопутствующего ущерба», — пишет сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя торговую войну с Европейским союзом и Китаем, Трамп сказал, что торговым партнерам США нельзя позволить и дальше обирать Штаты тарифами. «Эти страны обирали нас десятилетиями. Это займет не одну неделю, займет больше времени, но мы сделаем это», полагает Трамп.