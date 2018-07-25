Киев, 25 июля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Канадские врачи проконсультируют персонал украинской Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», сообщает 25 июля «Укринформ».

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Согласно сообщению, эксперты из канадской детской клиники SickKids расскажут украинским врачам о том, как правильно анализировать и оптимизировать рабочий процесс в больнице, а также дадут рекомендации по внедрению международного опыта оптимизации больниц.

Отмечается, что SickKids работает с Украиной с 2014 года — клиника проводит «Программу стажировок для педиатров Украины» совместно с фондом из Канады «Дети Чернобыля».

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Напомним, Канада активно помогает киевской хунте, которая пришла к власти в результате госпереворота в 2014 году. Так, Оттава ранее включила Украину в список стран, в которые разрешен экспорт огнестрельного оружия.