Москва, 27 июля, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Вновь поднятый на законодательном уровне японскими парламентариями «вопрос северных территорий» вызвал соответствующее заявление российского МИД, выражающего недоумение по поводу данного шага. Зачем и кому понадобилось поднимать вопрос «исконных японских территорий» именно сейчас, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Относительно мягкое заявление российского МИД по поводу поправок, принятых японскими законодателями, не содержит разъяснений о том содержании, которое вызвало российскую реакцию. А смысл поправок в японский закон никак не укладывается в представления о здравомыслии. Действительно, согласно тексту, принятому японским парламентом, Россия объявляется «страной-партнером», которому разрешено вести хозяйственную деятельность на «принадлежащих Японии северных территориях». Вероятно, как заявляют, например, авторы российского портала «Военное обозрение», японские политики просто приняли дружелюбие, проявленное Москвой, за слабость и бросились «развивать инициативу».

Кроме того, попытки японского премьера Синдзо Абэ выйти из затруднительного положения, добившись хоть какого-либо успеха на переговорах с Россией, не устраивают тех в Японии, кто не желает нормализации российско-японских отношений. Они и послали своему премьер-министру этакое напоминание в виде закона, оскорбительного для России и способного стать серьезным препятствием на пути каких-либо переговоров.

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