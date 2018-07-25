Вашингтон, 25 июля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы заключить с Ираном «настоящую сделку» по ядерной программе, поскольку предыдущее соглашение себя не оправдало, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая 24 июля перед ветеранами в Канзасе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы готовы заключить настоящую сделку, а не заключённую прошлой администрацией провальную, которая была катастрофой», — заявил Трамп.

Добавим, что из действующего Совместного всеобъемлющего плана действий США вышли в одностороннем порядке весной 2018 года. Документ предусматривал прекращение ядерных разработок в Иране в обмен на снятие санкций Совета Безопасности ООН и ослабление односторонних ограничительных мер со стороны США и ЕС.

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