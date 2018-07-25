Красноярск, 25 июля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае 25 июля действуют 174 лесных пожара на общей площади 893,8 тыс. га. В том числе в авиационной зоне — 38 возгораний на площади 9,8 тыс. га, в зоне контроля — 136 пожаров на площади 884,02 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

skeeze Огонь в лесу

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заявили в министерстве, добавив, что населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

Однако у жителей региона вызывает беспокойство стремительно растущая площадь лесных пожаров. В частности, по их мнению, из-за огромных площадей, охваченных огнём, над Красноярском нависла едкая дымка.

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В тушении пожаров принимают участие более 850 человек с использованием 72 единиц техники. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Эвенкийском, Мотыгинском и Кежемском районах.

В Эвенкийском районе до сих пор не потушен пожар в заповеднике «Тунгусский». Его площадь на сегодняшний день — 19 689 га.

По предварительным данным, в основном пожары возникли из-за гроз.

В краевом минлесхозе отметили, что за сутки в крае потушили семь лесных пожаров на площади более 800 га, в том числе два возгорания в зоне контроля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 июля в Красноярском крае действовало 166 пожаров на общей площади более 820 тыс. га. В начале лета, 1 июня, в регионе было зарегистрировано четыре возгорания в лесах на площади 85,5 га.

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