Киев, 25 июля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Один из энергоблоков Южно-Украинской АЭС заработал на топливе Westinghouse, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 25 июля УНИАН.

Вальдимар Южно-Украинская АЭС

По словам Порошенко, реактор был переведен на американское топливо в соответствии с договоренностью, которая была ранее достигнута между президентом США Дональдом Трампом и украинскими властями.

Напомним, украинские АЭС проектировались для работы на топливе ТВЭЛ российского производства. После госпереворота в 2014 году киевская хунта решила отказаться от российского ядерного топлива и перейти на американское топливо Westinghouse.

По мнению экспертов, новое топливо может негативно сказаться на работе украинских АЭС, которые были не предназначены для использования Westinghouse.