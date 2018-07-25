Вашингтон, 25 июля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Россия нашла «ахиллесову пяту» США. Сильно ударить по экономике Соединённых Штатов может продажа правительством РФ американских облигаций, сообщает издание Business Insider. И первые признаки тому уже налицо. В США подобные меры уже привели к росту процентных ставок и вызвали недовольство главы Белого дома Дональда Трампа по поводу дорогих кредитов, которые препятствуют росту экономики США, а именно это было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

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Уточняется, что с апреля по май 2018 года Москва сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 млрд до 15 млрд долларов. В перспективе продажа американских облигаций поспособствуют укреплению рубля и диверсификации валютных резервов, отмечают эксперты.

По мнению аналитиков, у России было много причин, чтобы отказаться от ценных бумаг. Одна из них — введение антироссийских санкций. В Москве не исключают, что ограничительные меры могут распространиться и на торговлю облигациями США.

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Тем не менее, по сравнению с Китаем, Россия является сравнительно небольшим вкладчиком США. Более серьёзные последствия экономике США грозят в случае, если избавляться от американских облигаций начнёт Пекин, уверены аналитики Business Insider.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей казначейских обязательств США (US Treasuries), чьи вложения в американские казначейские обязательства превышают $30 млрд, сократив уровень вложений до объёмов 2007 года. В марте 2018 года вложения России, которая занимала 16-ю строчку в перечне стран — держателей американских бондов, составляли $96,9 млрд, а в декабре 2017 года они составляли $102,2 млрд.