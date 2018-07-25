Вашингтон, 25 июля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Новейший российский эсминец «Лидер» проекта 23 560 обещает стать «самым серьезно вооруженным военным кораблем в мире». Эскадренный миноносец будет достойным конкурентом для потенциальных противников, пишет американское издание Military Watch.

Artem Tkachenko Макет эсминца проекта 23560 (шифр «Лидер») на выставке «Армия 2015»

По передовым характеристикам эсминец оставит далеко позади большинство существующих военных кораблей. Так, подобными, но менее современными ракетными комплексами, оснащены китайские эсминцы типа 055.

«Лидер» могут вооружить модифицированной версией ЗРК С-500 «Прометей», ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Полимент-Редут» и ЗРК С-350 «Витязь», модифицированными с учетом особенностей флота. На эсминце, отмечает издание, будет около 200 вертикальных пусковых установок, использующих системы «холодного пуска».

Перспективное оснащение крылатыми ракетами «Калибр», гиперзвуковыми ракетами большой дальности типа «Циркон» и модифицированной версией авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» делает эсминец «Лидер» очень многообещающей разработкой, считает автор публикации. Тем самым Россия возвращает себе статус крупной военно-морской державы.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительный проект нового атомного российского эсминца «Лидер» представило Северное проектно-конструкторское бюро. В командовании ВМФ, как заявил заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук, изучают проект. Строить первый корабль такого типа начнут не ранее 2021 года.

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