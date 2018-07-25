Калининград, 25 июля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Капремонт фасада здания правительства Калининградской области вызвал волну возмущения в соцсетях.

Gov39.ru Правительство Калининградской области

Согласно данным на портале госзакупок, на ремонт фасада из регионального бюджета будет выделено около 15 млн рублей. Победителя конкурса объявят 16 августа 2018 года.

По техзаданию, подрядчик должен отреставрировать кирпичную кладку, очистить поверхность цоколя и восстановить штукатурную отделку. Работы необходимо закончить к Новому году.

Калининградцы в комментариях так выразили свое отношение к капремонту правительственной резиденции:

«Мне одной кажется, что это выглядит как-то странновато, учитывая, сколько ЖИЛЫХ домов нуждаются в капремонте, и в каком в общем-то неплохом состоянии здание правительства?»

«А они на капитальный ремонт деньги сдавали?»

«И почему за такие большие деньги — наглые чиновники»

«Здание выглядит шикарно, решили кристаллами Сваровски украсить?»

По мнению директора общественного «Регионального центра общественного контроля» Сергея Шерстюка, здание не включено в региональную программу капитального ремонта, поэтому у него свои временные периоды ремонта.

«А вот, что касается увязки всех ремонтов с вопросами по энергосбережению, то это большая проблема именно для нашего региона», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Шерстюк.

По его словам, по требованию федеральных органов власти с 1 июля 2018 года резко возрастают требования к проводимой работе по энергоэффективности и энергосбережению.

«Предстоящий ремонт административного здания правительства должен обязательно увязан, в том числе, и с вопросами экономии энергоресурсов. Но об этом власти молчат», — продолжил общественник.

Напомним, правительство Калининградской области расположено на улице Донского, 1 в Калининграде в историческом здании. При немцах здесь располагалось финансовое управление Восточной Пруссии. Комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. Из-за красно-кирпичной кладки в народе здание прозвали «Красным домом».