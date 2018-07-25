Магадан, 25 июля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Баллотироваться в главы Магаданской области будут четыре человека вместо пяти. Такое решение приняла избирательная комиссия региона, отказав одному из кандидатов в регистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Магаданской области

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Дорогу на выборы не дали претенденту в губернаторы от «Справедливой России», директору ООО «Магсервис» Эдуарду Приходько. Причиной отказа ему в регистрации названо то, что кандидат не открыл избирательный счёт и не представил в избирком подписные листы.

В итоге на кресло главы региона претендуют четверо: председатель магаданской областной организации профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ), помощник депутата Госдумы Роман Исаев (ЛДПР), пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа») и врио главы Магаданской области Сергей Носов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Колымы Владимир Печёный 28 мая был отправлен в отставку. Срок его полномочий истекал в 2018 году.