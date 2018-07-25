Новосибирск, 25 июля, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Новосибирские власти связали вспышку кори с отказом жителей региона от вакцинации.

Mil.ru Вакцинация

Напомним, в конце июня министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило, что в больницы с симптомами кори госпитализированы десять детей и восемнадцатилетняя девушка.

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«Регистрируются отказы от всех прививок, в результате чего в Новосибирской области возникают случаи заболеваний, связанные с отсутствием вакцинации населения», — цитирует РБК врио министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского.

По данным регионального минздрава, сбор статистики по отказам не предусмотрен нормативными актами, но в каждом отдельном медучреждении такой учёт ведётся персонально.

Отметим, что осенью 2017 года в Новосибирской области разразилось скандальное разбирательство в связи с нехваткой льготного инсулина. Кроме того, по данным межрегиональной организации «Гражданский патруль», в школах города Новосибирска родителям раздавали бланки, где предлагалось отказаться от вакцинации против кори, паротита, краснухи, дифтерии, полиомиелита и столбняка.

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Власти опровергли эту информацию.

При этом новосибирский минздрав признался в нехватке вакцины от полиомиелита, подчеркнув, что закупка и поставка медицинских иммунобиологических препаратов осуществляется централизованно Министерством здравоохранения РФ.

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