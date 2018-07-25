Чэнду, Китай, 25 июля, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Трое человек были задержаны в провинции Сычуань по обвинению в незаконной рубке китайского тиса, находящегося под охраной властей Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ветка тиса

10 мая сотрудники лесничества Мали-Тибетского автономного уезда провинции Сычуань обнаружили, что целый ряд деревьев были вырублены. Расследование показало, что трое подозреваемых занимались вырубкой с июля 2017 года и прятали лес вблизи реки. Полиция задержала подозреваемых и изъяла 18 деревьев.

Тис китайский находится под защитой Международного союза охраны природы. По словам экспертов, данные деревья могут расти от 100 до 250 лет, прежде, чем достигнуть зрелости. Расследование продолжается.