Вашингтон, 25 июля, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Погибшая при перестрелке в магазине Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) женщина была ранена полицейскими, передает телеканал CBS.

U.S. Air Force Space Command Полиция

Причину смерти установила экспертиза, уточнил глава полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур. В ходе расследования выяснилось, что она скончалась именно от пуль полицейских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщина погибла 22 июля: ее захватил в заложники вооруженный мужчина, намеревавшийся забаррикадироваться в торговом помещении магазина, скрываясь от преследования полиции.

Началась перестрелка, и женщину ранило пулями, от которых она скончалась. Теперь, в ходе экспертизы, выяснилось, что ее убили именно пули полиции.