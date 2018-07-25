Погибшая в перестрелке в Лос-Анджелесе была смертельно ранена полицейскими
Вашингтон, 25 июля, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Погибшая при перестрелке в магазине Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) женщина была ранена полицейскими, передает телеканал CBS.
U.S. Air Force Space Command
Полиция
Причину смерти установила экспертиза, уточнил глава полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур. В ходе расследования выяснилось, что она скончалась именно от пуль полицейских.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщина погибла 22 июля: ее захватил в заложники вооруженный мужчина, намеревавшийся забаррикадироваться в торговом помещении магазина, скрываясь от преследования полиции.
Началась перестрелка, и женщину ранило пулями, от которых она скончалась. Теперь, в ходе экспертизы, выяснилось, что ее убили именно пули полиции.