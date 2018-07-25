Сеул, 25 июля, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Корейский автомобиль Hyundai Tucson 2018 года стал немного крупнее и получил изменения силовой составляющей, его продажи в России стартуют в августе, сообщает портал Pokatim.ru.

M 93 Автомобиль Hyundai Tucson

Машина может быть оснащена также тремя видами мотора: дизельным на 185 л.с., бензиновым двигателем — 150 л.с. и турбодвигателем G4FJ-5 1.6 с отдачей 177 л.с.

Теперь кроссовер станет комплектоваться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 5 июня, производители заявили, что новый Hyundai Tucson получит гибридную силовую установку и будет оборудован стартер-генератором.