Курган, 25 июля, 2018, 06:24 — ИА Регнум. В Курганской области вырос прожиточный минимум на 3,8%. За II квартал 2018 года в расчете на душу населения он составил 9 730 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 10 361 рублей, для детей — 10 347 рублей, для пенсионеров — 8 031 рубль.

Напомним, величина прожиточного минимума применяется в качестве расчетного критерия для определения права на получение ряда мер государственной и социальной помощи. Таких как пособие на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Согласно проекту Минтруда России, прожиточный минимум в стране во II квартале 2018 года планируется повысить на 4%. В расчёте на душу населения его размер составит 10 444 рублей.