Пекин, 25 июля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Член Политбюро ЦК Компартии Китая и глава Департамента по связям с общественностью при ЦК КПК Хуан Куньмин встретился с синологами 23 июля на пекинском симпозиуме, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский флаг

Обращаясь к синологам из США, Казахстана, Украины и Индии, присутствовавшим на мероприятии, Хуан выразил надежду, что они свяжут свои исследования истории Китая с современным Китаем, чтобы мир смог лучше понять китайскую культуру и всю глубину нынешнего Китая. По словам Хуана, таким образом люди сумеют незамутненным глазом увидеть процессы и логику развития Китая с момента начала реформы открытости.

Отметим, что 29 синологов из 24 стран приняли участие в Симпозиуме по исследованиям Китая 2018, ежегодном событии, проводимом уже шестой год подряд Министерством культуры и туризма, а также Китайской академией общественных наук.