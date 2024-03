Вашингтон, 25 июля, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Американские учёные выяснили, что наша мозговая активность повышается при виде социально значимых людей, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Мозг

Учёные под руководством Джамиля Заки провели исследование на первокурсниках Стэнфордского университета. Был построен социальный граф, где учёные смогли выделить наиболее социально активных.

После этого в МРТ-эксперименте изучалась активность мозга остальных студентов, просматривающих фотографии. При виде фото социально активного человека повышалась активность префронтальной и задней медиальной коры, височно-теменного узла и височных долей, которые отвечают за способность представлять собственное эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей.

Данные, которые были получены исследователями, в дальнейшем позволят понять, как формируются наиболее социально выгодные связи внутри общества.

