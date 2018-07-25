Москва, 25 июля, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Практически все предвыборные обещаний московского мэра Сергея Собянина выполнены, заявил он в своем избирательном штабе, пишет газета «Вечерняя Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Обращаясь к своим доверенным лицам, кандидат в мэры Москвы Собянин сказал:

«Подавляющее большинство всех предвыборных заявлений и обещаний были исполнены. Я лично сверил все цифры и со спокойной совестью могу сказать, что мы многое сделали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы московского мэра состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Действующий мэр столицы Собянин — один из кандидатов.