Вашингтон, 25 июля, 2018, 02:15 — ИА Регнум. Американское оборонное ведомство выделило свыше $300 млн на производство переносных противотанковых комплексов «Джавелин». Информация была опубликована 24 июля на официальном сайте министерства обороны США.

U.S. Army Alaska (USARAK) Переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин»

Компании Lockheed Martin и Raytheon получили $307,5 млн на производство «Джавелинов» для продажи в Австралию, Эстонию, Литву, Турцию, на Тайвань и на Украину. Оружие должно быть готово до конца августа 2021 года. Производство развернется в городе Тусон в штате Аризона.

Напомним, 22 мая в интернете появилась скан-копия письма гендиректора киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева на имя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. В нем сказано, что переданные украинской стороне «Джавелины» имеют проблемы с маршевыми двигателями, поскольку у них закончился срок эксплуатации.

В СНБО поспешили обозвать письмо «фейком», но США неоднократно продавали Украине списанный военный хлам.

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