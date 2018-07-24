Вашингтон, 25 июля, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Слова американского президента Дональда Трампа по поводу приезда российского президента Владимира Путина в Вашингтон вряд ли можно считать официальным приглашением, заявила журналистам официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Отвечая на вопрос о том, считают ли в госдепе слова помощника российского президента Юрия Ушакова отказом от визита Путина в США, Науэрт сказала:

«Об этом надо спрашивать в Белом доме — было это официальным приглашением или нет. Я не считаю, что это было официальное приглашение, но это вообще-то вне моей компетенции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ушаков заявил, что Трамп предложил Путину приехать в Вашингтон, и что с этим «надо подождать».