Берлин, 25 июля, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Украинская демократия потерпела фиаско, заявил 24 июля немецкий журналист Флориан Рётцер в статье для издания Telepolis.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Журналист сослался на недавние исследования, которые показали, что большинство граждан Украины считают: страна движется в неправильном направлении.

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«Украина элементарно пустеет, люди эмигрируют в поисках спасения. Запад со своей политикой и поддержкой коррумпированного режима всё никак не откажется от антироссийского курса», — отметил Рётцер.

Напомним, национальный банк Украины в своем отчете указал, что масштабы эмиграции из страны угрожают ее финансовой стабильности. В ведомстве порекомендовали провести перепись населения, чтобы узнать реальную численность жителей.

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