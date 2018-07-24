Москва, 25 июля, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Версия о возможном отравлении российского императора Александра III не подтвердилась, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, 25 июля пишет газета «Известия».

Иван Крамской. Портрет Александра III (фрагмент). 1886

Комментируя результаты новых экспертиз, проведенных в рамках идентификации останков царской семьи, Бастрыкин сказал:

«Помимо этого, ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III».

По его словам, был назначен химический анализ генетического материала — нескольких волос, изъятых при эксгумации. Это, как отметил глава СКР, могло бы выявить по анализу волос наличие ядов в организме человека «даже спустя столетие».

«И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора», — сказал Бастрыкин.

Напомним, останки Александра III находятся в Санкт-Петербурге.

Читайте также: СК обнародовал итоги экспертиз останков царской семьи