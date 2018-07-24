Глава СКР опроверг версию об отравлении императора Александра III
Москва, 25 июля, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Версия о возможном отравлении российского императора Александра III не подтвердилась, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, 25 июля пишет газета «Известия».
Комментируя результаты новых экспертиз, проведенных в рамках идентификации останков царской семьи, Бастрыкин сказал:
«Помимо этого, ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III».
По его словам, был назначен химический анализ генетического материала — нескольких волос, изъятых при эксгумации. Это, как отметил глава СКР, могло бы выявить по анализу волос наличие ядов в организме человека «даже спустя столетие».
«И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора», — сказал Бастрыкин.
Напомним, останки Александра III находятся в Санкт-Петербурге.
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