Вашингтон, 25 июля, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка Трамп решила закрыть свой бренд одежды Ivanka Trump. Об этом накануне, 24 июля, сообщает Bloomberg.

Rubenstein Иванка Трамп

Иванка сообщила, что она решила полностью сосредоточиться на работе в Вашингтоне и в связи с этим закрывает свой бренд одежды.

Стоит отметить, что бренд Ivanka Trump столкнулся со сложностями ещё в период предвыборной гонки 2016 года, когда Дональд Трамп сделал несколько сексистских заявлений. После этого бренд стали игнорировать некоторые американки.

После того как Трамп стал президентом, несколько крупных универмагов в США отказались от реализации продукции этого бренда. Это было сделано на фоне продолжающихся обвинений в адрес Трампа о потенциальном конфликте интересов, так как Иванка стала советником в Белом доме.