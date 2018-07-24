Днепропетровск, Украина, 25 июля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Два года на улицах Днепропетровска (переименован в Днепр) продолжается борьба с листовками и объявлениями, рекламирующими отдых в Крыму, рассказали журналисты 24 июля в сюжете местного «Девятого канала».

Vadim Indeikin Крым

Коммунальщикам помогают горожане, которые жалуются на запрещенную рекламу при помощи горячей линии.

Инспектор отдела контроля рекламы Игорь Карась сообщил, что все районы города обклеены объявлениями одинаково. Он отметил, что после удаления рекламы к вечеру объявления вновь появляются на прежних местах.

Напомним, 27 июля 2017 года городской совет Днепропетровска официально запретил любую рекламу отдыха в Крыму.