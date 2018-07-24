Вашингтон, 24 июля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. В Сенате США в ближайшее время пройдёт серия слушаний, посвящённых России. Об этом сообщается 24 июля на сайте главы комитета по международным делам верхней палаты Конгресса Роберта Коркера.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Как уточняется, слушания будут посвящены «вызовам» со стороны России и обсуждению антироссийских санкций Вашингтона, в том числе закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций».

Первые слушания состоятся уже 25 июля в комитете по международным делам. К участию в них приглашён госсекретарь Майк Помпео, который, как ожидается, расскажет об итогах состоявшегося 16 июля в Хельсинки саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кроме этого, закрытые слушания будут проходить в комитете Сената по банковским делам.

Напомним, ранее сегодня сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Боб Менендес, являющиеся членами комитета по международным делам, объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по расширению санкций против России.