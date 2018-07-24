Ростов-на-Дону, 24 июля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. В Ростовской области по факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в Гуково на шахте «Алмазная», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 24 июля.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925.

Уточняется, что два человека погибли при обрушении части здания бывшего дробильно-сортировочного отделения. Рабочие проводили его демонтаж. Травмы, полученные в момент ЧП, были несовместимы с жизнью.

Следственная группа в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») устанавливает детали произошедшего. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Отметим, что за последние пять лет в Ростовской области общий уровень производственного травматизма снизился на 23%. Гибель трудящихся сократилась почти на 20%. В 2017 году на производствах погибли 62 человека. Наиболее травмоопасными на Дону считаются угольная промышленность, машиностроение, транспортная сфера.