Ганновер, Германия, 24 июля, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Международный аэропорт Ганновера приостановил работу из-за аномально жаркой погодой, которая привела к повреждению взлютно-посадочной полосы, передаёт Associated Press.

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Как говорится в заявлении оператора воздушной гавани, северная полоса аэропорта получила повреждения из-за жары, в то время как южная полоса закрыта в связи с проведением на ней ремонтных работ.

Сообщается, что аэропорт закрыт как минимум до утра среды, 25 июля. Часть рейсов была отменена, а другие перенаправлены на ближайшие аэропорты.

Дневная температура воздуха в Ганновере в последнюю неделю держится выше 30 градусов. По оценкам синоптиков, такая погода сохранится ещё по меньшей мере до конца недели. Отметим, что международный аэропорт Гановера является одним из крупнейших авиаузлов на севере Германии.