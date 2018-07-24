Челябинск, 25 июля, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Три предприятия Челябинска наказаны за загрязнения окружающей среды, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Загрязнение воздуха

«Челябинской природоохранной прокуратурой проведена проверка требований законодательства при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Изоролл», ООО «МТК-Урал», ООО «Челябинский завод специнструмента», — сообщили в пресс-службе.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что эти заводы, загрязняющие окружающую среду, не имеют разрешение на выбросы в атмосферный воздух. Ни на одном их них не проводятся мероприятия по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Выявленные нарушения стали поводом к возбуждению в отношении этих организаций дел об административных правонарушениях. Два из них — ООО «Изоролл» и ООО «МТК-Урал» — оштрафованы, а ООО «ЧЗСИ» вынесено предупреждение.

Уточняется, что штрафы выписаны по статьям 8.1 КоАП РФ (20 тысяч рублей) и 8.46 КоАП РФ (30 тысяч рублей). Руководство этих организаций обязали устранить нарушения.

«По результатам рассмотрения представления ООО «ЧЗСИ» виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале продолжается борьба с загрязнителями окружающей среды в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС (2020 год). Так, в начале месяца за выбросы оштрафован на 20 тысяч завод современных конструкций.

Между тем, по оценкам самих жителей города, основными загрязнителями воздуха являются крупные металлургические заводы, такие как ЧЭМК и «Мечел».