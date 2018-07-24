Москва, 24 июля, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура намерена проверить соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту «Шереметьево» после инцидента с задержками доставки багажа, сообщает 24 июля пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Напомним, сбои в работе системы транспортировки багажа произошли в «Шереметьево» 21 июля. Как пояснили в аэропорту «Шереметьево», задержки произошли по причине повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле.

В ситуации в настоящее время разбирается Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).