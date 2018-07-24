Тель-Авив, Израиль, 24 июля, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Военные Израиля и Сирии провели уже три встречи по вопросу восстановления линии разграничения в районе Голанских высот, сообщает 24 июля израильский телеканал i24NEWS.

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Стоит отметить, что официальных подтверждений этих сообщений пока не было.

Тем не менее телеканал утверждает, что эти встречи прошли на Голанских высотах и посредниками на них были представители России и сил ООН по наблюдению за разъединением.

О времени и результатах этих встреч ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение восстановления линии соприкосновения Израиля и Сирии проходит на фоне инцидента с уничтожением израильскими военными сирийского боевого самолета, якобы вторгшегося в воздушное пространство Израиля.

Напомним, в настоящее время сирийские правительственные войска и российские ВКС проводят на юге Сирии операцию против незаконных вооруженных формирований, в ходе которой сирийская армия продвигается к Голанским высотам.