Париж, 24 июля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Шестнадцатый этап веломногодневки «Тур де Франс» был приостановлен днём 24 июля из-за акции протеста фермеров, передаёт телеканал France 2.

Велогонщик

Как сообщается, протестующие перекрыли трассу стогами сена на 19-м километре пути. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применить слезоточивый газ, однако из-за ветра пострадали и велогонщики.

Отмечается, что в числе пострадавших оказался лидер общего зачета британский велосипедист Герейнт Томас.