Одесса, Украина, 24 июля, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Украине следует обратить внимание на состояние дорог в Одесской области, заявил депутат Болградского райсовета Виталий Градинар 24 июля в эфире телеканала 112.ua.

«Дорожные работы»

По словам депутата, денег из местного бюджета не хватит для ремонта дорог, нужны дотации из центра:

«Этим дорогам не уделяется должного внимания уже порядка 25 лет, со времён независимости нашей страны.<…> Эти дороги невозможно решить ни на областном, ни на региональном уровне. Поэтому на сегодня мы крайне нуждаемся в том, чтобы государство обратило на нас внимание и посодействовало нам в ремонте этих дорог», — заявил Градинар.

Напомним, 23 июля жители трех районов Одесской области вышли на акцию протеста из-за чудовищного состояния дорог.

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