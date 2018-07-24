Кутаиси, Грузия, 24 июля, 2018, 22:26 — ИА Регнум. После шести дней поиска грузинские спасатели смогли достать тело украинского альпиниста, погибшего во время восхождения на гору Тетнулди, сообщило агентство «УНН» со ссылкой на грузинские СМИ.

Panegyrics of Granovetter Follow Гора Тетнулди. Грузия

Двое украинских туристов в составе группы пытались покорить Тетнулди, но сорвались в расщелину. Один альпинист остался жив, второго спасти не удалось из-за длительной непогоды:

«Пять дней на высоте 4200 метров над уровнем моря был снег, туман и ветер. Из-за этого было невозможно подключить к поискам вертолет. Из-за сложного рельефа и опасности схода лавин спасательная группа не могла передвигаться. В случае подключения живой силы к спасательной операции в таких условиях жизни самих спасателей угрожает серьезная опасность», — рассказали в Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

Напомним, 17 июля в горах Кабардино-Балкарии погиб белорусский альпинист.

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