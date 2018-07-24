Брейтово, Ярославская область, 24 июля, 2018, 22:12 — ИА Регнум. В Ярославской области совершено нападение на начальника отряда ИК-12, старшего лейтенанта внутренней службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в правоохранительных органах.

Pixabay.com Нападавшие задержаны

ЧП произошло 22 июля около трех часов ночи в Брейтово Ярославской области. На 27-летнего сотрудника УФСИН напали и избили. Как сообщил сам потерпевший, после того как он купил сигареты и вышел из кафе, к нему подошел мужчина. Он знал, что перед ним — сотрудник исправительной колонии, и начал призывать других граждан совершить физическую расправу. На призывы откликнулись еще два человека, которые тоже присоединились к избиению. Потерпевший обратился в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, перелом ребра и множественные ушибы. Сотрудниками отдела полиции были задержаны двое из нападавших.

По нашей информации, причиной нападения могло стать резонансное дело о пытках в ярославской колонии.