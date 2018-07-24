Братислава, 24 июля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Несмотря на предупреждения украинского посла в Словакии, парламентарии страны всё же посетят Крым, сообщила 24 июля крупнейшая словацкая газета SME.

Крымское побережье у Ай-Петри

Группа депутатов словацкого парламента во главе с Петером Марчеком объявила о планах посетить Крым. представители Словакии хотят подготовить доклад, касающийся добровольности решения жителей Крыма воссоединиться с Россией.

Узнав о планах словацких политиков, посол Украины Юрий Мушка пригрозил им запретом на въезд на Украину. Слова посла резко прокомментировал спикер парламента Словакии Андрей Данко. Он заявил, что послу негоже указывать депутатам, куда им стоит ехать, а куда — нет.

Всего в Крым собираются шесть депутатов — Петер Марчек, внефракционный депутат Мартина Шимковичова, три депутата из правящей партии и один представитель националистов.

Напомним, в средине июля СБУ закрыла въезд на Украину главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву за «незаконное» посещение Крыма. Этот поступок вызвал возмущение крупнейших мировых журналистских организаций.

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