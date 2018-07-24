Минск, 24 июля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. В июне номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Белоруссии достигла 953,7 белорусского рубля, что примерно на десять рублей больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили сегодня, 24 июля, в Национальном статистическом комитете республики. Однако это все же меньше, чем в конце прошлого года.

George Groutas На улицах Минска

Самые высокие зарплаты, согласно статистике, в Минске: средняя — 1 314,7 белорусского рубля. В Минской области — 954,9 рубля, в Гомельской — 860,5 рубля. Ниже всего заработные платы — в Могилевской области (808,1 рубля).

Если говорить о сферах деятельности, где платят больше всего, то сейчас это отрасль воздушного транспорта (2 718,8 рубля) и отрасль информации и связи (2 636,3 рубля). Уровень средней заработной платы в последней отрасли снизился примерно на 140 рублей, но все же остаётся одним из самых высоких. В диапазоне от тысячи до чуть более полутора тысяч белорусских рублей получают работники в химическом производстве, горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, научной и технической, фармацевтике, производстве компьютеров и периферийного оборудования.

Между тем в сфере растениеводства, животноводства, охоты, рыболовства и рыбоводства, деятельности водного транспорта, административных услуг и проч. уровень средней заработной платы составляет всего от 600 до 660 рублей. В образовательной и социальной сфере — примерно та же ситуация. Работники сферы культуры получают ещё меньше (около 536 рублей), в сфере красоты и вовсе около 487 рублей.

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Напомним, что еще в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу повысить заработную плату до тысячи белорусских рублей (около $500). К декабрю 2017 года средняя зарплата в стране, по официальным данным, достигала 995,3 рубля. Уже тогда многие эксперты отмечали, что декабрьские показатели начнут падать в начале 2018 года, поскольку к концу года зарплаты часто выше за счет выплат премий и начисления различных бонусов.

В результате так и произошло: за первые месяцы средняя зарплата работников в республике сократилась на 4,2%. Тогда Лукашенко поручил правительству восстановить показатель по зарплатам и даже превзойти его. Согласно данным Белстата, в марте и мае уровень средней заработной платы стал немного восстанавливаться. Однако до поставленных «по 500» еще не дошло.

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