Вашингтон, 24 июля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Конгресс США планирует выделить $250 млн на финансирование украинской сферы безопасности, сообщили в посольстве Украины в США 24 июня на официальной странице в социальной сети Facebook.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений

Проект финансирования национальной обороны США на 2019 год согласован сенатом и палатой представителей конгресса. Теперь закон должен быть ими принят и передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, 20 июля США выделили $200 млн военной помощи Украине. Большую часть этих денег получат американские компании.

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