Киев, 24 июля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Украинский боксер Александр Усик трус, поскольку не произнес «Слава Украине!» во время поединка в Москве, заявила одиозная писательница Лариса Ницой 24 июля в эфире телеканала Oboz.TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Одно дело — уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать: «Слава Украине! Свободу украинцам — пленникам Кремля!» Мог так Усик сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак. Так мог сказать только смелый мужчина. Украинец. Ни тем, ни другим Усик не является», — пояснила писательница.

Напомним, 22 июля Александр Усик победил в Москве российского боксера Мурата Гассиева. Эта победа вызвала неадекватную реакцию со стороны украинского политического бомонда. К примеру, президент Пётр Порошенко с восторгом приветствовал победу боксёра, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил наградить Усика званием героя Украины, а вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что победа Усика в Москве опасна для страны, поскольку теперь никто не поверит в войну между Россией и Украиной.

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Одним из последних громких заявлений скандальной Ларисы Ницой стало утверждение, якобы «московиты» при Петре Великом украли у украинцев название «русские» и присвоили его себе.

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