Петропавловск, Казахстан, 24 июля, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В Петропавловске после сообщения о бомбе эвакуировали 326 жителей многоэтажного жилого дома, в том числе 40 детей, сообщает 24 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области.

succo

По данным ведомства, в ходе осмотра дома взрывных устройств не обнаружено. Правоохранительные органы выявили телефонного террориста. Им оказался 25-летний местный житель этого же дома.

По факту случившегося проводится досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне житель Алма-Атинской области был осужден на два года тюрьмы за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала.