Киев, 24 июля, 2018, 21:22 — ИА Регнум. На счетах пенсионного фонда Украины возник кассовый разрыв, эквивалентный семи миллиардам рублей, заявил экономист Андрей Блинов 24 июля изданию Strana.ua.

Marc Veraart

Эксперт подсчитал, что таким образом пенсии не получили примерно 1,2 млн пенсионеров.

В самом пенсионном фонде утверждают, что деньги не перечислили из государственного бюджета:

«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. <…> Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме», — заверили в фонде.

Эксперты связывают отсутствие денег с невыполнением доходной части украинского бюджета, а также с отсутствием новых кредитов от МВФ.

Напомним, что по прогнозам главы Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека, дефицит государственного бюджета Украины в 2018 году может превысить запланированный в два раза.

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