Калуга, 24 июля, 2018, 21:09 — ИА Регнум. В Калуге средняя номинальная начисленная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с маем выросла на 6%, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM по информации Калугастата. В настоящее время средняя зарплата без учета дохода, начисленного на предприятиях с численностью работающих до 15 человек, составляет 46,7 тыс. рублей.

Kp40.ru В июне средняя заработная плата выросла на 6%

Между тем в Калуге в июне цены выросли на 0,5%, а оборот розничной торговли по сравнению с маем снизился на 5,6% и составил 3940,8 млн рублей. Также в июне официальная безработица снизилась на 8,1%. В областном центре статус безработного имеет 431 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области заявили о нехватке 9 тыс. квалифицированных рабочих. На предприятиях региона трудятся 1979 специалистов из 82 регионов России. По данным регионального министерства труда и социальной защиты, нехватку квалифицированных кадров будут испытывать на обрабатывающих производствах, а также в сферах торговли и ремонта, сельского хозяйства, производства электроэнергии и строительства.

Из требуемых кадров 52% — это квалифицированные рабочие и 12% — специалисты со средним профессиональным образованием. Сохранится высокий спрос на слесарей, станочников, электромонтеров, электросварщиков, токарей, фрезеровщиков, трактористов-машинистов, операторов машинного доения и механизаторов.