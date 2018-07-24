Вашингтон, 24 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о своих опасениях, связанных с возможным вмешательством России в следующие выборы в Соединённых Штатов в пользу кандидатов от Демократической партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно стараться повлиять на предстоящие выборы», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Трамп пояснил, что связывает свои опасения с «тем фактом, что ни один президент не был более жестким в отношении России», чем он.

«Они будут очень сильно подталкивать демократов. Они определённо не хотят Трампа!» — заявил президент США.

Читайте также: Трамп: В отношении России — я самый жёсткий президент