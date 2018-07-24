Калининград, 24 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Часть земельного участка под мэрией Калининграда, а также внушительная площадь здания находятся в собственности частной фирмы, аффилированной с председателем городского Совета Калининграда Андреем Кропоткиным. Об этом сообщает портал «Русский запад» со ссылкой на данные, прозвучавшие на судебном заседании Арбитражного суда Калининградской области по иску мэрии к ЗАО «Общественное питание — Калининград».

Kaliningrad.er.ru Глава калининградских единороссов Андрей Кропоткин

Именно этому ЗАО принадлежит 2053,1 кв. метра площади в здании городской администрации, расположенном в самом центре Калининграда на площади Победы, 1. Кроме того, «Общественное питание — Калининград» владеет 642,7 кв. метра земли под мэрией.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что согласно ЕГРЮЛ, учредителем ЗАО «Общественное питание — Калининград» является Лидия Кропоткина — мать председателя горсовета и по совместительству секретаря калининградского регионального отделения «Единой России» Андрея Кропоткина (несколько лет Кропоткин являлся гендиректором ЗАО «Общественное питание — Калининград»).

Лидии Крискентовне Кропоткиной 83 года. В советские годы она работала председателем городской плановой комиссии, а также заместителем председателя горисполкома Калининграда.

ИА REGNUM готовит официальный запрос на имя председателя горсовета Калининграда Кропоткина с просьбой прокомментировать ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что менее месяца назад Андрей Кропоткин оказался в центре общественно-политического скандала, когда депутаты горсовета отказались присвоить звание «Почётный гражданин Калининграда» ветерану Великой Отечественной войны, участнику штурма Кенигсберга Борису Пирожкову.

Фронтовику присвоили почетный статус только после протеста общественности, которая потребовала от Кропоткина — «после такого всероссийского позора» — уйти в отставку.