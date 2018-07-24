Екатеринбург, 24 июля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В Екатеринбургскую гордуму своих представителей намерены провести 13 партий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Здание городской думы Екатеринбурга

Семь-восемь партий пойдут в Госдуму по партийным спискам. Выдвинуты списки от «Справедливой России», «Яблока», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Единой России», ЛДПР, «Коммунистов России», «Гражданской платформы» и КПРФ. Всего, напомним, по партспискам выдвинуты 544 кандидата.

25 июля до 18:00 по местному времени выдвинувшимся кандидатам и партиям необходимо сдать в избирком необходимые документы. В противном случае их не допустят до выборов.

Напомним, выборы гордумы пройдут 9 сентября.