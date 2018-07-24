Берлин, 24 июля, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Встреча политических директоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четвёрки» состоится в четверг, 26 июля, в Берлине, сообщили сегодня в МИД ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Как ожидается, в ходе встречи представители России, Германии, Франции и Украины обсудят текущую ситуацию в Донбассе.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча «нормандской четвёрки» на уровне политдиректоров должна состояться в конце текущей недели в столице ФРГ.

«Мы будем говорить о том, как нам продвигать вперёд реализацию Минских соглашений», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня тема Минских соглашений была предметом переговоров на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с канцлером Германии Ангелой Меркель.