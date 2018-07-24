Москва, 24 июля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. То, что Москва и Санкт-Петербург отнюдь не лидеры в «рейтинге» регионов по показателю количества людей с ожирением, не удивительно, считает врач-хирург Елена Баркова. Жиреют вовсе не от того, что богаты и едят много, а от того, что бедны и едят не то.

Ожирение

В 2017 году число граждан РФ с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны. Самый большой показатель в Алтайском крае — 5,4%. На втором месте Магаданская область с 3,4%, на третьем — Курганская с 2,8%. Затем следуют Тюменская (2,5%) и Оренбургская (2,4%) области. Самая, казалось бы, обеспеченная Москва показала всего 0,5% населения с ожирением, ниже только в Приморском крае (0,4%).

В целом в 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%. 25-процентный рост заболеваемости показали жители Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областей. В Ненецком автономном округе в 2016 году, по данным Минздрава, числился всего один человек с ожирением, а в 2017 году — уже 536.

Давайте посмотрим на проблему в общем, предлагает Баркова. В мире с 1975 года число людей с ожирением выросло втрое (пишут еще, что вдвое с 1980 года, а также про 400 млн людей с ожирением и 20 млн детей в возрасте до 5 лет), это порядка 2 млрд взрослых с избыточной массой тела и более 650 млн с ожирением и 40 млн детей до 5 лет.

«Есть и другие цифры: в Китае и Японии — 15% населения имеют избыточную массу тела, в Германии, Великобритании и России — 50−54%, в США — 66% взрослых. В Европе каждый пятый ребенок имеет избыточную массу тела, а треть детей — с ожирением.

Но тут есть один нюанс, который отмечают врачи: чем беднее человек в развитых странах, тем он толще, то есть ожирение отражает социальное неблагополучие человека. В 1990-е годы исследователи установили, что ожирение возникает у женщин, ежедневно недополучающих 360 ккал пищи. Установлен факт, что низкокалорийная диета не обеспечивает стойкого снижения веса. Таким образом, недоедание — это не лечение, а переедание — не причина ожирения», — поясняет врач.

Так в чём же дело? А в том, что при современном развитии пищевой промышленности, чем беднее человек, тем более специфическую, то есть дешевую, пищу он потребляет. Переводя на наши реалии, он будет есть меньше здоровой пищи в виде рыбы, овощей, фруктов и мяса, и больше макарон, картошки, дешевых полуфабрикатов, лишь условно содержащих в себе мясо.

И заливать всё это дешевым, но вкусным майонезом. Конечно, такая бедность ведет к ожирению — человеку доступны только ухудшающие его здоровье продукты. И бесполезно говорить ему, что питаться надо здоровой пищей — ему таковая просто недоступна.

«Напомню одну историю. Еще в 1902 году первый куратор физической антропологии в Смитсоновском институте Алесь Грдлички посетил резервацию индейцев пима, которые к этому времени из богатейшего племени превратились в одно из самых бедных. Он отметил, что выраженное ожирение встречалось только среди индейцев, живущих в резервации. Гдрлички не смог это объяснить ни снижением физической активности, ни увеличением количества еды, и объяснил это изменением еды — в резервации открылись магазины с сахаром, кофе, консервами», — говорит Баркова.

У современной проблемы ожирения есть и другие источники. Так, исследователи вопроса утверждают, что только интенсивная интеллектуальная деятельность не приводит к ожирению, при том, что примеров увеличения массы тела при увеличении физической нагрузки сколько угодно. Жан Майер, например, впервые назвал сидячий образ жизни самым важным фактором ожирения. А где она сегодня, задается вопросом Баркова, интенсивная интеллектуальная и физическая деятельность? На работе по перекладыванию скрепок с места на место или дома у телевизора? Вопрос риторический.

То же самое и в США. Это привело к тому, что в 2006 году ВОЗ заявляет о глобальной проблеме ожирения (ожирение к этому времени перестало быть проблемой только развитых стран) и принимает хартию по борьбе с ожирением. В России же тормозят: стартовавший в 2006 году национальный проект «Здоровье» не включился активно в борьбу с ожирением. В журналах сетуют, что в нашей стране ожирение не рассматривается как самостоятельная проблема, а как сопутствующая патология, утяжеляющая течение других заболеваний, и предлагают решать проблему ожирения «школами здоровья».

Странным образом, отмечает эксперт, эпидемия фитнеса совпала с эпидемией ожирения и была побеждена последней. Доходы спортивно-оздоровительного центра увеличились с $200 млн в 1972 году до $16 млрд в 2005 году — рост в 17 раз с учетом инфляции. В первом Бостонском марафоне, например, приняли участие 300 человек, а в 2009 году — уже 26 тыс.

Понятно, что эта тема стала очень прибыльной с точки зрения продажи услуг — в том числе хирургического лечения (уменьшения объема желудка, например), фитнес-услуг, фармпрепаратов и огромного числа исследований по теме.

«Получается, что, с одной стороны, проблема ожирения создается социальной бедностью, когда не просто еда недоступна, а качественная еда недоступна. С другой стороны, жиреют от недостатка активности и умственного труда. Ожирение наступает, мы сдаем позиции, медицина не может с этим справиться, и только эмоционально-волевые усилия «пациентов» имеют значение», — заключает врач.

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