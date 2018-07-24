Калининград, 24 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Калининградские отдыхающие жалуются в соцсетях на странные желтые пятна в Балтийском море. В частности, неестественный цвет морская вода приняла у пляжа в Зеленоградске.

Instagram.com/_tenterra_ «Ржавчина» на Балтике

«С первого взгляда пятна похожи на ржавчину. Мы ездили с ребёнком. Когда он вышел из воды, обнаружили, что на теле остался налёт», — цитирует одного из отдыхающих портал kgd.ru.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что летом 2018 года в российском эксклаве — аномально жаркая погода. Возможно, цвет вода поменяла из-за водорослей, образовавшихся вследствие жары.

Стоит отметить, что в настоящее время в соседней с Калининградской областью Польше закрыт ряд балтийских пляжей из-за цветения сине-зелёных водорослей, в которых живут цианобактерии, вызывающие у людей головную боль и даже рвоту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что весной 2018 года Парковый ручей, протекающий через Калининградский зоопарк, был забит белой пеной неизвестного происхождения.