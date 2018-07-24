Пекин, 24 июля, 2018, 19:47 — ИА Регнум. В Китае активно открываются новые визовые центры Израиля, сообщает 24 июля Синьхуа.

Дарья Драй ИА REGNUM Путешествие

Вслед за пекинским подобный центр открылся в Шанхае; вскоре ожидается открытие израильского визового центра в административном центре наиболее развитой южной провинции Гуандун — Гуанчжоу.

Кроме того, опережающими темпами растут масштабы авиасообщения между странами. С прошлого года самолеты из Израиля летают в Шанхай. В августе будут открыты еще два маршрута авиаперевозок — из Гуачжоу и Чэнду (провинция Сычуань).

По заявлению израильского посла в Пекине Цви Хейфеца, открытие визовых центров сделает более удобным получение гражданами КНР туристических виз.

Напомним, что в 2016 году Китай и Израиль подписали соглашение о выдаче многократных десятилетних виз.