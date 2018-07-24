Москва, 24 июля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В Западном военном округе России с 2016 года сформированы более 70 воинских частей и соединений. Об этом сегодня, 24 июля, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

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«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — сказал Шойгу.

В связи с этим войска Западного военного округа получили около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники. Кроме того, многочисленные проверки показали значительный качественный рост уровня подготовки войск.

Войска Западного военного округа подтвердили готовность к решению задач по предназначению, подчеркнул Шойгу. Особое внимание при проверках уделялось сотрудничеству с белорусскими военными, отметил он.