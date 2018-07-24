Москва, 24 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Военные контингенты США следует быстрее убрать из Сирии, если Вашингтон не в состоянии взаимодействовать с Россией и правительством САР в решении вопроса беженцев, заявил 24 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел США. Ирак. Сирия. Ливия

Таким образом Конашенков ответил на заявление командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефа Вотела американскому телеканалу «Эй-Би-Си» о невозможности взаимодействия с Россией в Сирии в вопросах беженцев из-за «продолжительной поддержки президента Асада» Москвой.

«Своими заявлениями генерал Вотел не только дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего, но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии», — подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства, отметив, что военные США находятся в Сирии под предлогом спасения этой страны от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Если нынешний командующий силами США на Ближнем Востоке не видит для такого взаимодействия возможностей, то лучшим выходом будет не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии», — сказал Игорь Конашенков.

«До вступления в 2015 году России в борьбу с терроризмом в Сирии из-за бездействия США и так называемой «международной коалиции» количество террористов и подконтрольной им территории только увеличивалось», — напомнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам российско-американских переговоров в Хельсинки Вашингтону были переданы российские предложения по совместному участию в восстановлении Сирии и решении проблемы сирийских беженцев.